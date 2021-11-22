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الإثنين، 22-11-2021 12:14 م

شاهد...نوال الزغبي بإطلالة ذهبية رائعة.. والجمهور يتفاعل

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الوكيل الإخباري - خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بعد ظهورها بفستان ذهبي خلال حفل "نجم العرب" الذي أقيم في مصر.

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وأطلت نوال بفستان ذهبي من تصميم دار لابورجوازي أظهر رشاقتها، بكتف واحد وفتحة جانبية كشفت عن ساقها، تاركة شعرها ينسدل بتسريحة الوايفي على كتفها ووضعت مكياجا" ترابياً ناعماً أبرز جمالها، كما نسقت قرط وإكسسوار للشعر على شكل ورود.

 

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثقت من خلالها الإطلالة، وتفاعل معها الجمهور تاكرين تعليقات مشيدة بجمال نوال، وبرز تعليق أحد المتابعين الذي قال: "وفخامة الإسم تكفي".

 

 

المصدر - الفن 

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