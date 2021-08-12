شاهد نيللي كريم تشعل حفل زفافها برقصها الملفت

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من حفل زفاف النجمة المصرية نيللي كريم، بدت فيها بأكثر من لقطة، خلال وضعها المكياج على وجهها، وأيضاً قبيل وصول مواطنها النجم عمرو دياب.

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واصطحب لاعب الإسكواش السابق رامي عاشور عروسه إلى شقيقه هشام عاشور، والتي عيّنت المنتج جمال العدل وكيلاً شرعياً لها.



وكان من المفترض أن تُقام "ليلة الحنّة" يوم الأحد الماضي، على أن يُعقد القران في اليوم التالي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز تسبّبت في تأجيل حفل الحنّاء وعقد القران 3 أيام.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بخطوبتها في آخر تموز (يوليو) الماضي إلى هشام عاشور، بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقرّبين، حيث فضّلا التكتم على الأمر الى حين موعد عقد القران.





المصدر - لها