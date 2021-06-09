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الأربعاء، 09-06-2021 02:37 م

شاهد هاني سلامة يكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من "السلم والثعبان"

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الوكيل الإخباري - بعد مرور 20 سنة على إصدار فيلم "السلم والثعبان"، كشف الممثل المصري هاني سلامة حقيقة تقديمه جزء آخر منه.

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أطل هاني بفيديو على المتابعين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، وعبّر عن رفضه لفكرة تقديم جزء ثاني من الفيلم، مبرراً: "فكرة تكرار الأدوار دائماً غير صائبة".


وأكد سلامة أنه من الممكن أن يقدم أفلام رومنسية، مشيراً إلى أن دور الممثل أن ينوّع في أدواره حتى لو في الإطار الرومنسي.


نشير إلى أن هاني سلامة كان قد شارك في الدراما الرمضانية بمسلسل "بين السما والأرض"، الذي هو مستوحى من قصة للأديب العالمي

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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