شاهد ..هجوم الناقد الفني على هاني شاكر

الوكيل الإخباري - واصل الناقد الفني طارق الشناوي، هجومه على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد الإعلان عن تقديمه بلاغاً ضد الشناوي بسبب إساءته له في البرامج التلفزيونية عقب تصديه لمطربي المهرجانات.

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وتابع الشناوي خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي قائلاً: "أنا قولت رأيي وإذا كان النقيب معندوش مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء، أنا مقولتش حاجة فيها سب وقذف علني أنا كل اللي قولته إن دا تنمر لما واحد اسمه عنبة يقولوله غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه بيقول نكت أو بيتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى ترند.





#ET_بالعربي | pic.twitter.com/8Ka74f1HLc 🎤بعدما تقدم هاني شاكر ببلاغ للنائب العام ضد طارق الشناوي بسبب تصريحاته الأخيرة عنه.. طارق الشناوي يرد حصرياً في ET بالعربي 💬"لازم النقيب يتقبل كل الآراء والقضاء يحكم بيننا" https://t.co/KTUXEwwU8a January 24, 2022

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