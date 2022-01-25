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الثلاثاء، 25-01-2022 12:50 م

شاهد ..هجوم الناقد الفني على هاني شاكر

طارق-الشناوي-و-هاني-شاكر


الوكيل الإخباري - واصل الناقد الفني طارق الشناوي، هجومه على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد الإعلان عن تقديمه بلاغاً ضد الشناوي بسبب إساءته له في البرامج التلفزيونية عقب تصديه لمطربي المهرجانات.

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وتابع الشناوي خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي قائلاً: "أنا قولت رأيي وإذا كان النقيب معندوش مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء، أنا مقولتش حاجة فيها سب وقذف علني أنا كل اللي قولته إن دا تنمر لما واحد اسمه عنبة يقولوله غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه بيقول نكت أو بيتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى ترند.

لها 

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