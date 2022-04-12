شاهد- هجوم على رامز جلال بسبب مرض أحمد فتحي

الوكيل الإخباري - شنّ المتابعون هجوماً قاسياً على الفنان رامز جلال بعد استضافته الفنان أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"، وذلك لعلمه المسبق بحالته الصحية، إذ إنه يعاني مشاكل في القلب، مما أدى الى إرهاقه خلال المقلب.



وتعاطف الجمهور بقوة مع النجم المصري الذي بدا في غاية القلق على صحته، ويمسك بقلبه، وهو ما دفع سائق السيارة في البرنامج للطلب من رامز إيقاف المقلب، وعمل على إرجاع السيارة ومساعدته للخروج منها والشعور بالراحة، وهو ما لاحظه عدد كبير من المشاهدين الذين هاجموا رامز، مطالبين إياه عدم اختيار من يعاني أي مشكلة صحية حرصاً على سلامته.

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