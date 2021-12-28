شاهد...هجوم قاسي على سارة الودعاني بسبب ميلاد ابنتها

الوكيل الإخباري - تعرّضت خبيرة التجميل سارة الودعاني لانتقادات قاسية بسبب اتّهامها بالبذخ والإسراف خلال احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الصغيرة "سكرة"، التي بلغت عامها الأول.



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وشاركت الودعاني متابعيها على السوشال ميديا بمقاطع من الحفل أظهرت التجهيزات التي جاءت على شكل حفل زفاف وكانت خالية من أي مظاهر للطفولة والألعاب، بل وثّقت تحضيراتها الغريبة التي جاءت على شكل صالون نسائي مصغّر، حيث ارتدت الطفلة فستاناً من الحرير وخضعت لجلسة لتقليم الأظافر وتصفيف الشعر.





وردّت سارة الودعاني عبر حسابها في "سناب شات" على الانتقادات التي طاولتها، مؤكدة أنها "اجتهدت في الاهتمام بكل تفصيل في حفل عيد الميلاد، وأن كل ما أرادته أن يظل العيد الأول لابنتها ذكرى جميلة ترافقها مدى الحياة".







لها