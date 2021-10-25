شاهد ...هذا مافعلته ابنة باسل خياط الصغيرة بوجه ابيها

الوكيل الإخباري - لا ظرف أو طرافة تعلو على الأطفال الصغار، وتتميز إيزابيل، ابنة الممثل السوري باسل خياط التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام بخفة ظل مدهشة عدا عن كونها قوية الشخصية، فقد اختارات أن تتحول إلى خبيرة مكياج وتضع بعض المساحيق على وجه والدها تمهيدا لاستعدادهما للخروج معاً.



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ونشرت زوجة خياط، ناهد زيدان مقطع فيديو يوثق الأمر في صفحتها الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي مرفقة إياه بتعليق " Our makeup artist .. ولابسة شتوي والحرارة 40، وبدا تاخد باسل مشوار"، وما لبث باسل خياط أن نشر الفيديو نفسه في صفحته لكن عبر خاصية القصة.

وقد عبر العديد من المعلقين عن إعجابهم بهذه الطفلة وطرافتها ونال الفيديو تعليقات بالجملة من أهمها لـ الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز بإيموجي قلوب، وكذلك الفنانة هبة نور، بينما كتبت لجين عمران: "وحشتني بموت فيها ربي يحفظها" وعلق الإعلامي صبحي عطري الذي كتب:" لا لا أهضم فيديو بـ الحياة"،







المصدر - الفن