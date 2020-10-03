شاهد .. هنا الزاهد تتحول إلى ماريلين مونرو

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة لها فاجأت من خلالها الجمهور .

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حيث انها اطلت بشكل مختلف معتمدة الشعر الأشقر القصير المتموج على طريقة النجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو.

وقد لاقت الصورة تفاعل كبير حيث انها حازت في ساعات قليلة إعجاب أكثر من 259 ألف متابع ، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن جمال اطلالتها .

حيث كان ابرزهم زوجها أحمد فهمي حيث علق: "ايه الحلاوة دي؟ دانا كنت داخل أشقط".

المصدر :لها

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