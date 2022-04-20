شاهد..هيا الشعيبي تثير الجدل بفيديو جديد

الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن سعادتها الكبيرة بعقد قران السيدة زينب الموسوي، طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر الذي انفصل عنها، واقترن بالفنانة إلهام الفضالة قبل نحو عام.

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وظهرت هيا في مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" وهي تتحدث بسعادة وتقدّم التهاني والمباركة لزينب، وقالت بحماسة وحب: "مبارك لزوزو حبيبتي الزواج الحلو حق زينب الجميلة بكل شيء أخلاق وأدب"، وأبدت إعجابها بهذا الزواج.

وتفاعل المتابعون بقوة مع مباركة الشعيبي، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أنها تعمّدت إظهار سعادتها بهذا الزواج، لإغاظة الفنانة إلهام الفضالة، إثر الأزمة المتفاقمة بينهما منذ إعلان زواج الأخيرة من شهاب.





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