شاهد...وائل كفوري يحرج معجبة ويرفض التقاط صورة معها

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان اللبناني وائل كفوري خلال احيائه أول حفل له، في الأردن، بعد حادث السير المروع الذي تعرض له قبل أقل من شهر.



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وخلال الحفل طلب وائل من الجمهور أن يعذره إن حصل بعض التقصير خلال تأديته اغانيه لأنه لا زال يعاني من أوجاع في الظهر والصدر وليس بأفضل حال.

وفي مقطع فيديو ظهر وائل وهو يعتذر من معجبة لعدم قدرته على التقاط صورة معها لأن ظهره لا يزال يؤلمه، ولا يستطيع الانحناء للاقتراب منها.







المصدر - الفن