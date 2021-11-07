الأحد 07-11-2021
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الأحد، 07-11-2021 01:29 م

شاهد... وفاء الكيلاني تبكي بسبب هذا الممثل

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الوكيل الإخباري - بكت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عند حديث الممثل الكويتي داوود حسين عن وفاة والده، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامجها "السيرة" الذي تقدّمه عبر قناة dmc.

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حسين قال إنّه كان في منزله صباحاً، وتلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه الحضور إلى المستشفى حيث يرقد والدهما، فأدرك حينها حسين أن والده توفي، لأنه كان يتناوب مع شقيقه على رعاية والدهما، وأضاف حسين :"عندما وصلت إلى المستشفى، وجدت أن الأمر انتهى، والدي توفي".

 

وتابع حسين :"جلست ساعة مع جثمان والدي، وشكرته على كل ما قدّمه لي، واستعدت كل الذكريات بيننا، وتعرّضه للإصابة من أجل عائلتنا التي تضم 7 أولاد، وإنفاقه علينا".

 

 

 

المصدر - الفن 

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