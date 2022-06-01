الأربعاء 01-06-2022
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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الخليل

الأربعاء، 01-06-2022 10:21 ص

شاهد .. وفاة مطرب هندي على المسرح

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الوكيل الإخباري-توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم "كيه كيه"، ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.

وكان كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا شرقي الهند عندما أحس بالتعب، وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية في الهند أنه نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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سكاي نيوز

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