شاهد .. وفاة مطرب هندي على المسرح

الوكيل الإخباري-توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم "كيه كيه"، ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.



وكان كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا شرقي الهند عندما أحس بالتعب، وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية في الهند أنه نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

اضافة اعلان

pic.twitter.com/FNGSQcKECr #RIPLegend #sidhumoosewala Legendary Indian playback singer Krishnakumar Kunnath popularly known as KK passes away at the age of 53 due to heart failure after performing live in Kolkata. Big loss for music industry. "The voice of love is gone."Two big losses in 3 days.🙏💔 #RIPKK May 31, 2022

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة