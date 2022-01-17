شاهد..ياسمين صبري ترد على والدها بأسلوب ذكي

الوكيل الإخباري - ردت ياسمين صبري على هجوم والدها الدكتور أشرف صبري عليها بأسلوب ذكي.

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وردت عليه معيدة نشر منشور لأحد المتابعين، وقال فيه: "انسجامك مع ذاتك هو اللي يعطيك الحصانة والقوة الحقيقية .. أما خوفك من أحكام الاخرين في عمقه هو اختلال انسجامك مع ذاتك .. ايش سبب اختلال انسجامك؟ احكامك المؤذية على ذاتك وتصرفاتك الكلام اللي يهزك من الاخرين هو حكمك الداخلي على ذاتك"، ما اعتبره المتابعين جواب ذكي.





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