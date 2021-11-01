شاهد ...ياسمين صبري في إطلالة جديدة

الوكيل الإخباري - ظهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري مؤخراً بفستان باللون الأخضر، أنيق وطويل من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.



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الفستان ناسب قوامها بشكل كبير، ولكنه يشبه إلى حدّ كبير إطلالاتها، وتساءل المتابعون عن سعره، لتأتي الإجابة صادمة، إذا إتضح أن سعره يبلغ 3690 دولاراً أميركياً، ما اعتبره الجمهور مبلغاً كبيراً.

وكانت قد إلتقت ياسمين بالممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي أثناء تواجدها في إكسبو دبي.

وللتعبير عن سعادتها بهذا اللقاء، نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بمونيكا، وعلّقت عليها، معبرة عن إعجابها بها: "جميلتنا مونيكا".

المصدر - الفن

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