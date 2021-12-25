شاهد...ياسمين صبري في الحجاب مجدداً والجمهور يتفاعل معها

الوكيل الإخباري - تسببت الصور والفيديوهات التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيها وهي ترتدي الحجاب في إثارة الكثير من الجدل بين جمهورها الذي انقسم بين معجب بالصور ومنتقد لها بسبب ظهورها بالحجاب أو تزينها به في الصور فقط.

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وكانت ياسمين صبري قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي ترتدي الطرحة على رأسها واكتفت فقط بالتعليق عليه بقلب أصفر اللون، لتنهال عليها التعليقات من العديد من الجمهور متسائلين فيها، إنتي إتحجبتي؟، يارب تثبتي عليه بس دخلي شعرك، جميلة العباية والطرحة عليك ما شاء الله، جميلة بالحجاب، الحجاب زينة المرأة، الله يهديكي يا رب".

المصدر - لها