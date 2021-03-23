الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 10:30 ص

شبيهة الفنانة عبلة كامل تثير الجدل بين الجمهور.. شاهد

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الوكيل الاخباري - انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة رأى المتابعون أنها تشبه كثيراً الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. وظهرت المرأة في المقطع المصوّر وهي تقلّد الأخيرة بطريقة لافتة.

وفيما رأى الكثيرون أن المرأة تشبه عبلة كامل إلى حد كبير، لفت آخرون إلى أن هناك اختلافاً في "الروح" وليس في الكون إلا عبلة كامل واحدة. ومما جاء في التعليقات: "يمكن تشبهها في الشكل لكن الروح مافي غير عبله كامل واحدة وبس" و" فيها شبه كبير بالشكل صحيح لكن الروح والدم المحبوب والشخصية تختلف تماماً. عبلتي الجميلة الوحيدة نقطة راس سطر".

ويُذكر أن شائعة انتشرت منذ أشهر وأفادت بأن عبلة كامل مريضة وقد قد تعتزل التمثيل. وهو ما نفته الفنانة من خلال اتصال أجرته معها الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة" حيث كشفت أن كامل نفت خبر الاعتزال وقالت لها بالحرف الواحد: "لو حصلت على دور مناسب وحلو سأقدمه فوراً ولم أجد أي دور يستفزني لأقدمه من جديد". كما أعلنت أنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني أي مرض.

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