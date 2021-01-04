شبيه الفنان عمرو دياب يثير الجدل عبر مواقع التواصل!.. شاهد

الوكيل الاخباري - لا يزال الشاب حسام مصطفى شبيه الفنان المصري عمرو دياب، محط اهتمام وحديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للشبه الكبير بينه وبين النجم المصري.

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وفي مقابلة معه، كشف حسام عن تفاصيل ظهوره في إعلان عمرو دياب بداية عام 2021، قائلاً: "الناس بدأت تتعرف عليا وشبهي بعمرو دياب من خلال صوري على الفيسبوك، وفوجئت بأشخاص بيكلموني للمشاركة في الاعلان وكان زي الحلم بالنسبة لي".



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" أنه من الصعيد وقدِم إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره الشبيهة بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه من عشّاق "الهضبة".

وكشف تفاصيل أول لقاء له مع النجم المصري خلال تصوير الإعلان، قائلا: "الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرني بنفسي وأنا صغيّر وكنا بنتواصل خلال تصوير الاعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا".



وأكد أنه يواظب حالياً على المشاركة في ورش تمثيل ويعمل في المسرح حتى يكون جاهزا لأي فرصة في المستقبل.





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