شجون الهاجري تعلن عن حماستها لمسلسل 'غسيل'

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة الكويتية شجون الهاجري عن حماستها للمسلسل الجديد الذي تشارك به تحت عنوان "غسيل" وهو مسلسل رومانسي اجتماعي مقرر عرضه قريباً.



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يشاركها في بطولة المسلسل الممثل عبد الله بوشهري وهو مؤلف من ثماني حلقات من تأليف فهد العليوة واخراج أحمد عبد الواحد.

وكانت الممثلة الكويتية شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "بيبي" الذي جمعها بالممثل بشار الشطي كان من تأليف أحمد العوضي وهو حمل قضايا اجتماعية جريئة في مضمونها وحبكاتها تقوم على المفاجآت والتحديات، مع الكثير من قصص الحب والواقع الذي يمثّل كل أسرة عربية إضافة إلى الكوميديا الممتعة التي تتخلَل أحداث القصة.



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