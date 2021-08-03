شخصية معتصم النهار في صالون زهرة مفاجأة الموسم

الوكيل الإخباري - لم يبقَ سوى أيام ليطل الثنائي معتصم النهار ونادين نسيب نجيم خلال حلقات مسلسلهما الدرامي المنتظر "صالون زهرة" الذي يجمعهما للمرة الثانية بعد نجاحهما معاً قبل سنوات بمسلسل "خمسة ونص".



وكشف موقع "نواعم" أن معتصم النهار يطل على جمهوره ضمن أحداث مسلسل "صالون زهرة" بشخصية مختلفة كثيراً أمام نادين نسيب نجيم عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية حيث أكد مصدر خاص للموقع أن شخصية أنس وهو عامل تنجيد للمفروشات يجسّدها معتصم ستفاجئ الجمهور؛ فهو لديه الكثير من الأسرار وحياته مليئة بالغموض وأفعاله جميعها غير متوقعة.

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على صعيد آخر، بمجرد ظهور معتصم النهار ضمن كليب الفنانة نجوى كرم "مغرومة 2" الذي عُرض قبل ساعات، تصدّر اسم الكليب ترند لبنان الأول تحت هاشتاغ يحمل اسم الأغنية، أما الترند الثاني فكان من نصيب مسلسل "صالون زهرة" تحت هاشتاغ يحمل اسمه أيضاً ليتصدر معتصم النهار ترند لبنان خلال الساعات الماضية بأكثر من عمل.





المصدر - لبنان 24