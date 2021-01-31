'شديد الخطورة'.. نجل الفنان عادل إمام مطلوب 'حيا أو ميتا'.. صورة

الوكيل الاخباري - نشر نجل النجم المصري عادل إمام، الفنان محمد إمام، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له مشابهة للإعلانات التي تضعها الأجهزة الأمنية في مصر عند البحث عن أشخاص مطلوبين للعدالة.

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واتبع الفنان المصري، محمد إمام، طريقة فريدة للترويج للمسلسل الجديد الذي يشارك به "النمر" والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وشارك الفنان صورة على حسابه الخاص في "فيسبوك" ويظهر فيها مقنعا وكتب أعلى الصورة "مطلوب حيا أو ميتا".



ويظهر في أسفل الصورة عبارة جاء فيها "مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام: المجرم شديد الخطورة".



وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، يجسد محمد إمام شخصية صعيدية في أحداث مسلسل "النمر" الذي تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب والصاغة.



وأكدت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، مشاركتها في العمل بمجرد عرضه عليها لأن "فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل"، بحسب المصدر.

ويشارك في بطولة مسلسل "النمر" كل من الفنانين، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.





سبوتنيك

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