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الأحد، 20-06-2021 09:58 ص

شذى حسون تتعرض للهجوم من شقيقة رحمة رياض لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - وقالت نعمة رياض من جهتها: "في فنانة محترمة تتلفظ بكلمة القرد بعين امه غزال؟ دون المستوى تماماً".

وكان النزاع حول لقب "نجمة العراق الأولى" شهد فصلاً جديداً بين الفنانتين رياض وحسون إذ صرّحت الأخيرة بأنها صاحبة الصدارة من دون منافسة.

وقالت "أنا نجمة العراق الأولى من دون منازع، أنا لي تاريخ، ولدي ألبومات ومهرجانات كبيرة وعملت مع كبار الفنانين". وأضافت: "لم أنجح بأغنية واحدة أو اثنتين أو عبر حفلات الزفاف أو موقع "يوتيوب" الذي لا يعتبر مقياس نجاح ولا نجومية".

وفي سياق آخر، أشارت إلى أنّ مواطنها الفنان ماجد المهندس هو أكثر من تحبّ أن تقدّم معه دويتو غنائياً في المستقبل.

وكانت رياض قد أعلنت في تصريحات تلفزيونية أنها "نجمة العراق الأولى"، لتردّ عليها حسّون في تصريحات صحافية أّنها هي الأولى.

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يُذكر أنّ المطربتين دخلتا مجال الفن وعرفتا الشهرة من خلال برامج المواهب، إذ بدأت حسون مسيرتها عند فوزها بلقب الموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007، بينما خاضت رايض غمار "سوبر ستار" و"نجم الخليج" من دون أن تصل إلى النهائيات، ثم الموسم السابع من "ستار أكاديمي" في عام 2010 حين خسرت اللقب أمام الفنان السوري ناصيف زيتون، علماً أنّ حسون أعلنت دعمها للأخير حينها لا لمواطنتها رياض.

وشاركت رحمة رياض أخيراً في لجنة تحكيم برنامج "عراق آيدول" إلى جانب مواطنَيها الفنانَين حاتم العراقي وسيف نبيل.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

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