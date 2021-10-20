شذى حسون تتكلم باللهجة المصرية تحضيراً لهذا العمل

الوكيل الإخباري - في اطار حضورها في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، وبعد الانتقادات التي طالت الفستان الذي ارتدته، كشفت الفنانة العراقية شذى حسون أنها ستمثل قريباً في مصر، في إطار عمل سيبدأ تصويره قريباً.



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وصرّحت شذى بأنها ليست تجربتها الاولى بالتمثيل، فسبق أن مثلت مرتين، وهي غير متخوفة كونها تعودت على مواجهة الكاميرا في أعمالها الغنائية التي صورتها، وتحدثت باللهجة المصرية دلالة على إجادتها، وانها لن تكون عائقاً خلال الاداء الدرامي، بحسب ما قالته في لقاء مع ET بالعربي.

وكانت شذى شاركت متابعيها صورة بالفستان الذي تلقى الانتقادات، ممازحة إياهم من خلال تعليق كتبت فيه :"فستاني يسلم عليكم ويقولكم بليز لا تظلموني".

المصدر - الفن