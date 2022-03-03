شذى حسون تحتفل بعيد ميلادها بحفل ضخم - صور

الوكيل الإخباري - احتفلت النجمة العراقية شذى حسون بعيد ميلادها في حفل صاخب بحضور عدد كبير من أصدقائها الذين شاركوها الفرح بهذه المناسبة، على رأسهم الإعلامية السعودية لجين عمران.

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وشاركت حسون متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور واللقطات المصورة التي رصدت أجواء الحفل العفوية، في أحد مطاعم دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وطرحت حسون منتصف شهر شباط (فبراير) المنصرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان ”حبي وغرامي“ من ألحان حاتم العراقي وتوزيع عمار العامي وإخراج إيهاب الرافد.

















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