شركة إيطالية تقاضي كيندال جينر بزعم مخالفة عقد عرض أزياء

الوكيل الإخباري - جاء في دعوى قضائية أقامتها شركة الأزياء الإيطالية الشهيرة (ليو جو) ضد عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر أن جينر خالفت شروط عقد عرض أزياء يقتضي منها الظهور في جلستَي تصوير.





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وتقول الدعوى التي أقيمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن، إن جينر شاركت فحسب في الجلسة الأولى من جلستي تصوير مزمعتين ولم تحضر الجلسة الثانية التي كانت مقررة أساساً في مارس 2020 لكنها أُرجئت بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتضمنت الدعوى أن ليو جو تطلب تعويضاً 1.8 مليون دولار على الأقل.



وتقول الدعوى إن ليو جو دفعت بالفعل 1.35 مليون دولار لجينر للخدمات التي ينص عليها العقد المبرم في 2019.



وقالت الشركة إنها حاولت عدة مرات تحديد موعد جديد لجلسة التصوير الثانية لكنها لم تتلقَ رداً من عارضة الأزياء. وتقول الشركة إنها لم تتمكن في وقت لاحق من استرداد مدفوعاتها لها.

المصدر - الرؤية



