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الخميس، 17-03-2022 01:08 م

شركة قبنض توضح مصير الجزء الثاني عشر من باب الحارة

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الوكيل الإخباري - فنّد وسيم الشلبي المدير التنفيذي لشركة قنبض المنتجة لمسلسل باب الحارة الشائعات التي راجت مؤخراً، وتحدثت عن غياب المسلسل الشهير عن الموسم الرمضاني القادم.

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وقال وسيم إنّ عمليات تصوير الجزء الثاني عشر انتهت منذ أواخر العام 2020، وأشار إلى أنّ المسلسل سيعرض على أكثر من 18 محطة تلفزيونية.


وأكد تواجد شخصية أبو جودت في العمل رغم وفاة بطلها الفنان زهير رمضان، وقال إنّ الشخصية ستظهر مع شخصية مزين فتوح في هذا الجزء لأنّ زهير رمضان صور جميع مشاهدها قبل وفاته.


وأشار إلى وجود خطة لإلغاء شخصية أبو جودت في الأجزاء القادمة بعد وفاة بطلها، وأوضح أنّ الشركة المنتجة لم تحدد حتى الآن الموعد النهائي لختام المسلسل، وقال إنّها ستستمر بإنتاج أجزاء جديدة خلال السنوات القادمة.

 

 

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