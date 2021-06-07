شروط حضور حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية

الوكيل الإخباري _ اشترطت إدارة حفلات "موسم الرياض" في السعودية عدة أمور لكي يستطيع الجمهور أن يحضر حفلات الفنانين الذي سيحيون هذه السهرات ومن بينهم الفنانة اللبنانية إليسا والفنان اللبناني وائل كفوري الذين سيجتمعان في حفلة استثنائية خلال هذا الشهر.



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وتحرص إدارة هيئة الترفيه والثقافة أن تكون الإجراءات الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس كورونا متخذة بالشكل المطلوب حرصاَ على سلامة الحاضرين والفنانين والمنظمين لذا تفرض ارتداء الكمامات الطبية ويمنع دخول اي شخص من دون قياس درجة الحرارة كما يمنع حضور الأطفال تحت عمر الـ 15 سنة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها إليسا ووائل كفوري في حفلة أو مناسبة فنية ولهذا السبب وافقت إليسا فوراً على إحياء حفلة معه في موسم الرياض من دون تردد .

المصدر : الفن