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الخميس، 02-02-2023 02:03 م

شروط حضور حفل محمد منير في دبي

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان الكبير محمد منير لإحياء حفل بدبي في 19 شباط (فبراير) الحالي، وذلك ضمن جولة فنية سوف يقوم بها "الكينغ" على عدد من الدول.

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وفقاً لـ "لها" أن منير اشترط على منظّمي الحفل عدم حضور الأطفال دون سن الخامسة، والسماح لبعض الحضور بالوقوف إذا شُغلت كل المقاعد المخصصة للجمهور، وأن يُقام الحفل في مكان مفتوح وليس مغلقاً حرصاً على سلامة الجمهور، وتكثيف أفراد الأمن على البوابات وحول المسرح.


وكان محمد منير قد انضم أخيراً إلى قائمة الفنانين المصريين الذين وضعوا بصمتهم على حائط المشاهير في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

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