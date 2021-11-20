شروط على السعوديين لحضور حفل كاظم الساهر في موسم الرياض

الوكيل الإخباري - أحيى الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً يوم الخميس الماضي الموافق ل 18 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، وبيعت التذاكر كاملة منذ التاسع من الشهر.

اضافة اعلان

والملفت في الأمر كان الشروط التي فرضت على الحضور، وحتى على من يرغب في شراء التذكرة، وأهمها:



- العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية هو ١٢ عاماً.

-و الاقتصار على دخول الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا.

وكان قد تصدر كاظم الساهر الترند على محركات البحث، بعد إحياء حفل في دبي، وذلك ضمن إفتتاح سلسلة أمسيات خالدة ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

