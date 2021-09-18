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السبت، 18-09-2021 11:33 ص

شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطورات حالة عائلته الصحية بعد إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف عن ذهابه لإجراء التحاليل الطبية مع زوجته بعد أيام من الإصابة.

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وكتب قائلاً: "رايح أعمل تحاليل كورونا أنا ومراتي وولادي..دعواتكم".

وكان الفنان الشاب قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل وإثبات إيجابية العينة بعدما أعلن معاناته من عدد من الأعراض الشديدة للمرض.

وكشف تفاصيل معاناته مع أعراض فيروس كورونا قائلا: "أنا تعبان ورايح أعمل مسحة.. جالي دور برد من يومين وقلت برد عادي بشم وبذوق على خفيف.. قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كأني محروق.. إدعولي تطلع النتيجة سلبية.. مرعوب على مراتي وولادي".

وبعد ساعات كتب شريف: "الحمد لله على كل شيء الحمد لله في الضراء والسراء إيجابي كورونا".

 

المصدر - لها 

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