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الإثنين، 30-08-2021 04:29 م

شريف دسوقي بـالعكاز على المسرح ويعلق الحمد الله - صورة

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان شريف دسوقي، جمهوره عبر حسابه في فيسبوك بصورة من كواليس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، ظهر فيها للمرة الأولى على العكاز، وأرفقها بالتعليق: "الحمد الله".

ويُعد هذا أول عمل فني لشريف دسوقي بعد خضوعه لعملية بتر ساقه.

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مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، وهي من إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخراني والفنان إياد نصار ونجمَي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقة.


يا ما في الجراب يا حاوي، تدور فكرتها في أجواء "ألف ليلة وليلة" الساحرة المثيرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.


 

المصدر - لها 

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