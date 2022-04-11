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الإثنين، 11-04-2022 12:09 م

شريف سلامة يعلق على الجدل الحاصل بسبب دوره العنيف مع المرأة

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الوكيل الإخباري - أكد الفنان شريف سلامة في تصريحات صحافية أنه شخص يحترم المرأة بشكل كبير، وما يراه المشاهدون على الشاشة في مسلسل "فاتن أمل حربي" ما هو إلا دور أجبر على أن يؤديه ليظهر شخصاً بهذا السوء.

وأكد أن كثرة الإشادات والإعجاب وأيضاً الانتقادات والهجوم والشتيمة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلته يتأكد أنه نجح في إيصال الرسالة إلى الجمهور، معرباً عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة تجاه شخصية "سيف الدندراوي"، التي يجسدها في المسلسل والذي وصل إلى الشتيمة من الجمهور.

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‎وأضاف: "اتضح أن النجاح يعني كثرة الشتيمة، وما سنشاهده في الحلقات القادمة من مسلسل "فاتن أمل حربي" مفاجآت من العيار الثقيل تزيد من شتيمة "سيف الدندراوي".

 

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