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الأحد، 25-04-2021 01:43 م

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتوّجه لها رسالة مؤثرة.. صورة

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية شريهان على حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة مع ابنتها لولوة وجّهت من خلالها رسالة عاطفية إليها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت فيها: "لولوة يا من سمعت منها أعظم وأجمل كلمة في الوجود "ماما" ... يا أعظم هدايا الرحمن ليا، يا من أكرمني وكرمني ربي سبحانه وتعالى بها، يا دعوة أمي المستجابة وحلم جدّتك الذي لم تلمسه أو تراه ويا حلمي أنا لنفسي والذي تمنيت أن يصبح واقع، كم أنا فخورة بأنكِ أنتي إبنتي أنا، صغيرتي الرائعة العاقلة المسؤولة القوية. قلب والدتك يشكرك فلقد كنتي بالرغم من صغر سنّك إبنتي الجميلة الرائعة المؤمنة الراضية والحارسة الصبورة".

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وأضافت: "أشكرك يا من حولتي معي الكثير من محني إلى منح عظيمة، وكنتي كثيراً أنتي قوة إرادتي وعزيمتي وإصراري وابتسامتي وأيضاً دوائي المستحيل .. تصدقي حبيبتي اني حاسبة عمرك بالثواني وفي يوم ميلادك، بولدك من قلبي تاني!! .. تصدقي إن يوم ميلادك هو برضه يوم ميلادي يعني إنتي مولوده معايا واد بعض يوم بيوم، علشان برضه ف نفس اليوم الأم إتولدت جوايا !! .. تصدقي إن أنا فرحتي مش زي فرحة أي أم؟ ولو حتى قالوا "عادي" شعور بتحسه كل أم !! .. أنا فرحتي لها شكل تاني ومعنى تاني .. شعور مش عادي!! .. تصدقي إن أنا سامعة صوت ضحكة الشمعة السنة دي".


وتابعت: كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتي بخير . سعيدة . ناجحة . قوية . صادقة . محققه ذاتك . هادئة . في راحة بال . وربك سبحانه وتعالى ووالدك وضميرك راضي عَنك .. أما أنا .. فقلبي راضي ومتشرف وفخور بيكي. يا أجمل وأعظم هدايا الرحمن ليا .. بحبك، بعينك أرى الحياة يا أجمل ابتسامة أعادت لقلبي الحياة".


يُذكر أن شريهان عادت الى جمهورها في رمضان الحالي بتقديم إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، وحقق الإعلان المتعة البصرية التي تعودنا عليها مع شريهان على مدار سنوات فظهرت الاستعراضات مبهرة ولفتت أنظار جمهور الفنانة المتعطش لرؤيتها.


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