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الأربعاء، 08-09-2021 03:11 ص

شريهان تحيي ذكرى مثلها الأعلى الأستاذ فؤاد المهندس

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الوكيل الإخباري - أحيت النجمة شريهان، ذكرى ميلاد والدها الروحي في عالم الفن الفنان الراحل فؤاد المهندس والذي اعتبرته مثلها الأعلى في الفن، وأكدت أنه رحل بجسده ولكنه لم يغادر حياتها حتى اللحظة.

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وغردت شريهان عبر حسابها على موقع تويتر في ذكرى الأستاذ التي وافقت أمس 6 سبتمبر قائلة: رحلوا لكنهم لم يرحلوا مني .. مثلي الأعلى في المسرح والتلقائية أستاذي فؤاد المهندس، الأستاذ 6سبتمبر 1924.





 

وتفاعل جمهور شريهان مع التغريدة بنشر عدة مقاطع من مسرحية "علشان خاطر عيونك" مع بوستر للمسرحية التي شهدت التعاون الأخير بينها وبين الأستاذ فؤاد المهندس، كما ذكرها البعض بتصريحات أطلقتها عن المهندس في حوار شامل مع الإعلامي مفيد فوزي.

 

سيدتي 

 

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