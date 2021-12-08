شريهان ترد على رسائل التهنئة بعيد ميلادها - صورة

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة المصرية شريهان بعيد ميلادها الـ57 عام امس الموافق في 6 كانون الاول / ديسمبر 2021. بهذه المناسبة انهالت عليها الرسائل المعبرة عن حب الجمهور لها وكذلك بعض النجوم الذين هنأوها بعيد ميلادها. من بين زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على التعبير عن مدى حبهم لها وتقديرهم لفنها الفنانة نبيلة عبيد والممثلة السورية شكران مرتجى والفنانة المصرية بسمة.

اضافة اعلان



هذا وحرصت النجمة المصرية شريهان بالتعبير عن مدى سعادتها برسائل الجمهور في يوم عيد ميلادها وعلّقت قائلة: "هذه الرسالة الحقيقة أعظم وأغلى هدية ممكن يتمناها إنسان.. مش عارفة إيه اللي ممكن أكتبه أو أقوله وأقدمه لكم وممكن يساوي ما تقدموا أنتم لي من حب وإحترام وتقدير ومشاعر جميلة غالية صادقة؟!.. مابقتش لاقية أي كلام ممكن يشكركم أو يعبر عن ما لكم في قلبي.. اطلبوا مني أي شئ وأنا سأفعل".

هذه الرسالة الحقيقة أعظم وأغلى هدية ممكن يتمناها إنسان .. مش عارفة إيه اللي ممكن أكتبه أو أقوله وأقدمه لكم وممكن يساوي ما تقدموا أنتم لي من حب وإحترام وتقدير ومشاعر جميلة غالية صادقة؟!!.. مابقتش لاقيه أي كلام ممكن يشكركم أو يعبر عن مالكم في قلبي.. اطلبوا مني أي شيئ وأنا سأفعل. https://t.co/5Pi1nMEMaW December 6, 2021

المصدر - الفن