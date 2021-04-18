شريهان تروي معاناتها وتفاصيل إصابتها بحادث سير مروع.. فيديو

الوكيل الاخباري - عقب عودة النجمة شريهان، على شاشات التلفزيون تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادراً لها وهي تروي تفاصيل حادث كانت قد تعرضت له.

اضافة اعلان



روت شريهان أنها تعرضت لحادث أكثر من مفزع منذ سنوات، فقدت خلاله القدرة على الحركة بسبب كسر في الحوض والركبة والعمود الفقري، واستمرت رحلة العلاج لسنوات غابت خلالها عن الساحة الفنية وعندما بدأت التحسن فوجئت بسقوطها مرة أخرى.



وأوضحت أن أحد الأطباء اكتشف أن العمليات التي أجرتها في عمودها الفقري فشلت، واحتاجت إلى فترة أخرى من العلاج لتتعافى تمامًا، لكنها شعرت في تلك الفترة بالوحدة رغم أنها كانت تقدم الدعم والود إلى كل الفنانين أو حتى غير الفنانين.

يذكر أن شريهان عادت إلى الأضواء مرة أخرى بعد محاولات استمرت لأكثر من عام نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات في مصر بالتعاقد معها، للظهور في حملاتها الإعلانية في رمضان الحالي، حيث أطلت شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن.

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.





لها