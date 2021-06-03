شريهان تكشف عن عودتها للفن!

الوكيل الاخباري - عقّبت النجمة المصرية شريهان على الأخبار التي تم تداولها عن عودتها الى الفن بعد غيابها لسنوات عنه، فقالت: "عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في كل أنحاء العالم وجمهوري الحبيب... ألف مبروك".

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وعادت شريهان لجمهورها في رمضان 2021 من خلال إعلان ظهرت فيه وهي تستعرض مهاراتها في الرقص، وتكشف عن مدى إصرارها وتحدّيها للظروف... وحقّق الإعلان المتعة البصرية التي عوّدتنا عليها شريهان على مدار سنوات حيث ظهرت الاستعراضات مبهرة ولفتت أنظار الجمهور المتعطش لرؤية شريهان.



وكشف مصمّم الأزياء العالمي زهير مراد تفاصيل تصميمه لفساتين شريهان التي أطلّت بها في إعلان خاص بإحدى شركات الهاتف المحمول ولفت أنظار الجميع وظلّ حديث الناس على منصات التواصل الاجتماعي حتى بعد مرور أيام على عرضه.



لها