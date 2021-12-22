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الأربعاء، 22-12-2021 01:28 م

شريهان توجه رسالة دعم لدنيا سمير غانم

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الوكيل الإخباري - غرّدت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها في "تويتر" موجّهةً رسالة مؤثرة الى مواطنتها الفنانة دنيا سمير غانم، بعد تمكّنها من تجاوز أحزانها وظهورها في الفترة الأخيرة في احتفاليات عدة، منها احتفالية "قادرون باختلاف".

وكتبت شريهان في تغريدتها: "ربي يحميكي ويبارك فيكي يا حبيبَتي يا ابنة مصر الجميلة المحترمة الموهوبة جداً... ملاك مصري بديع.. دنيا سمير غانم".

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وأعادت دنيا نشر تغريدة شريهان عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" وعلّقت عليها شاكرةً الفنانة الكبيرة على دعمها لها بالقول: "شكراً جداً يا مثال الاجتهاد والسعادة والقوة والموهبة اللي مفيش زيها... بحبك أوييييي @sherihanofficial".


 

المصدر - لها 

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