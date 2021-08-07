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السبت، 07-08-2021 09:56 ص

شريهان توجه رسالة شكر - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة شريهان عبر صفحتها في "فيسبوك" رسالة إلى جمهورها بعد عرض مسرحيتها "كوكو شانيل".

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وقالت فيها :"لا يوجد كلام يصف سعادتي وفخري وامتناني، انحناءة شكر لكل كلمة كتبت وكل نقد يُحترم أو مشاعر صادقة لمست روحي وقلبي، فالفن وتحديداً المسرح بالنسبة لي مضاف إليه حبكم حياة، من قلبي بشكركم جميعاً على حبكم وتقديركم واحترامكم".

 

واستحوذت الفنانة الكبيرة شريهان على اهتمام الجمهور، بعد تقديم مسرحيتها الجديدة بعنوان "كوكو شانيل"، والتي تجسد فيها شخصية مصمّمة الأزياء الفرنسية "كوكو شانيل".

وتتناول المسرحية قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة "كوكو شانيل"، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعدما نشأت في إحدى دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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