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السبت، 03-10-2020 10:37 ص

شقيق أصالة ينفي إصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ بعد ايام من اعلانه عن اصابته بفيروس كورونا ، عاد انس نصري شقيق الفنانة اصالة لينفي خبر اصابته بالفيروس ، حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صورة التحليل الثاني الذي أجراه للتأكد من صحة الفحص الأول.

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وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "عفوًا كورونا لست أنا، الحمدلله إني أجريت فحص آخر للتأكد من صحة الاختبار وكانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء".

واضاف : "يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري ويعيشني كم يوم من الحب والاهتمام والرعاية كانت تحتاجها روحي، عشت أربع أيام مليئة بالطبطبة، نعم أنا سلبي شكراً رب العالمين".



المصدر : لها 

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