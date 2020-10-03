شقيق أصالة ينفي إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري _ بعد ايام من اعلانه عن اصابته بفيروس كورونا ، عاد انس نصري شقيق الفنانة اصالة لينفي خبر اصابته بالفيروس ، حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" صورة التحليل الثاني الذي أجراه للتأكد من صحة الفحص الأول.
وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "عفوًا كورونا لست أنا، الحمدلله إني أجريت فحص آخر للتأكد من صحة الاختبار وكانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء".
واضاف : "يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري ويعيشني كم يوم من الحب والاهتمام والرعاية كانت تحتاجها روحي، عشت أربع أيام مليئة بالطبطبة، نعم أنا سلبي شكراً رب العالمين".
المصدر : لها
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