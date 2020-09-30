شقيق الفنانة أصالة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر صورة لنتيجة المسحة التي أُجريت له أخيراً، وعلّق كاتباً: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريباً بصحة وعافية".



وبمجرد أن أعلن أنس خبر إصابته بالمرض، انتاب القلق جمهور أصالة من أن يكون المرض قد انتقل إليها أو الى أحد من أولادها أو الى والدتها، وهو الأمر الذي نفته شام الذهبي، ابنة أصالة، حيث أكدت أن والدتها وأشقاءها بصحة جيدة ولم تنتقل إليهم عدوى كورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، لأنهم لم يلتقوا بخالهم منذ فترة طويلة لأنه كان مسافراً.



وكانت الشركة المنتجة لألبوم أصالة، قد طرحت أخيراً أغانى الألبوم الجديد "لا تستسلم" الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصّات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.

اضافة اعلان



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





