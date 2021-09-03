الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

الصحة توضح حول شروط تثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فاعليات كركية: الجلوة العشائرية تهجير قسري

وفاتان و6 إصابات بحريق منزل في جرش

تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم

وفيات الجمعة 3-9-2021

مبادرات تعليمية وأعمال صيانة في مدارس معان

مندوبا عن الملك وزير الصحة يفتتح مؤتمر زراعة الأعضاء

التربية لـ الوكيل : الدوام الوجاهي بكامل الطاقة الاستيعابية في المدارس الأحد

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة

أزمة المياه في الأردن تتفاقم

الجمعة، 03-09-2021 10:47 ص

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن مستجدات حالتها الصحية ويعلق على شائعة وفاتها

ياسمين٣


الوكيل الإخباري - طمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع "إنستغرام".
وكتب وائل عبد العزيز "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة ربنا يجعل يومي قبل يومها".

اضافة اعلان


وانتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.
وكتب حسابه بموقع "فيسبوك": "تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة".


واستطرد قائلا :"الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

محمد رمضان يستعين بنقابة من دون فنانين معروفين!

maxresdefault

فيديو.. الكشف عن كواليس أغنية عمرو دياب اتقل

61312a9040c68

وفاة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس أحد ملحني النشيد الوطني الفلسطيني

كارمن بصيبص- الصورة من حسابها على إنستغرام

مسلسل البريئة ينطلق قريباً ولغز كبير يلاحق بطلة العمل - صورة

192606

تفاصيل دفن الفنان المصري ماهر سليم

6653221-1113811977

ماجد المصري يهدي زوجته يخت احتفالًا بعيد ميلادها - فيديو

أخبار متعلقة
29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

محمد رمضان يستعين بنقابة من دون فنانين معروفين!

maxresdefault

فيديو.. الكشف عن كواليس أغنية عمرو دياب اتقل

3490206_1584364048

ليال الاختيار تودع شقيقتيها ولحظات مؤثرة جداً في المطار - صورة

9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور

1162221_1575910573

ياسمين رئيس تدعم لبنان بطريقتها الخاصة

1000-2

بلقيس فتحي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية - فيديو