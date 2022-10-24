شقيق شيرين ينشر فيديو لها تتحدث عن حسام حبيب - فيديو

الوكيل الإخباري - لا تغيب أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هذه الأيام عن عناوين الأخبار والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الأزمة الأخيرة الكبيرة التي ألمت بها.



اضافة اعلان

وفي جديدها أن نشر شقيقها محمد مقطع فيديو من مداخلة سابقة للفنانة الغائبة وهي تتحدث عن أزماتها مع طليقها حسام حبيب في أحد البرامج التلفزيونية.

وعبر حسابه الشخصي في فيسبوك، شارك محمد المقطع معلقا عليه: "فعلا علاقة توكسيك.. Toxic، أي علاقة سامّة"، في إشارة منه إلى تفاصيل زواج شيرين من حسام حبيب.



أتت هذه التطورات في حين لا تزال تفاصيل الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب غائبة تماماً، رغم كل مناشدات جمهورها ومحبيها للاطمئنان عليها.

وكل ما بات معروفا عنها اليوم أنها محتجزة في مستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.



وبينما أعلنت العائلة ذلك قبل أيام، أفادت معلومات أخرى بأن شقيق شيرين كان اعتدى عليها بالضرب المبرح نتيجة تنازلها عن بلاغاتها ضد طليقها حسام حبيب، بعد أن رد الأخير لها جميع متعلقاتها.

العربية