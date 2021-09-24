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الجمعة، 24-09-2021 10:55 ص

شقيق عادل إمام: الزعيم يحضر لمسلسل جديد

عادل الامام


الوكيل الإخباري - كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، عن تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه، بعد الشائعات بإصابته بفيروس كورونا.

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وقال إن الفنان عادل إمام لم يصب بفيروس كورونا، "مفيش حاجة من الكلام دة، الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، واحنا حاليا في القاهرة".


وأضاف إمام، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، اليوم، أن الفنان عادل إمام بدأ في قراءة عدد من سيناريوهات الأعمال الفنية، "بدأ يقرأ شوية حاجات، أهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل".


وتابع: "نطمن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية، أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا، ليا رجاء من الصحفيين مفيش مانع انهم يكتبوا، لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كدة يكلم أصحاب الشأن، ودي مش أول مرة ومعرفش إيه المقصود بيها".


وعن العمل الفني القادم للزعيم عادل إمام: "لم نرس على العمل بعد، إنما فيه كذا موضوع بيقراهم، العودة القادمة هي عمل درامي".

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