شقيق عادل إمام يحتفل بخطوبة ابنته بحضور تامر حسني - صورة

الوكيل الإخباري - احتفل المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، بخطوبة ابنته الصغرى فرح، في حفل أحياه الفنان المصري تامر حسني، الذي هنأ العروسين على خطوبتهما.



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ونشر تامر حسني صورة من الخطوبة، عبر صفحته الخاصة لحسابه الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مهنئاً: "ألف مبروك محمود وفرح عصام إمام الخطوبة، كبرتي يا فروحة مليون مبروك، لازم تشوفي فرحة باباكي ومامتك بيكي وبخطيبك العسل كانت عامله إزاي ربنا يخليكم لبعض". كما شارك صور مع متابعيه من الخطوبة حيث ظهرت فيها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، زوجة المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام ووالدة العروس.











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