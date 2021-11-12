شقيق عادل إمام يرد على شائعات تدهور حالته الصحية

الوكيل الاخباري- بعد تداول أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام ودخوله إلى المستشفى، نفى شقيقه هذا الأمر، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

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وأعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل أمام، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي" مصر، عن استنكاره للأخبار غير الصحيحة المتداولة، عن صحة الفنان عادل إمام ودخوله في حالة حرجة واعتزاله الفن.



وعن صحة الفنان عادل إمام، قال: "شقيقي بصحة جيدة تماما، ويعيش في أجواء سعيدة مع أحفاده، ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة"، نافيا صحة ما يتردد من أنباء حول دخوله المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية مؤخرًا.



وأكد عصام إمام، أنه يتم الإعداد الآن لعمل فني جديد بعنوان الواد وأبوه، يجمع الفنان عادل إمام، مع ابنه محمد عادل إمام.

المصدر: روسيا اليوم