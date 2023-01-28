شقيق عادل إمام ينفي انتاج فيلم عن قصة حياة "الزعيم"

الوكيل الإخباري-فوجئ جمهور الفنان الكبير عادل إمام بتصريحات الفنان عمرو سعد، عن دخوله مجال الإنتاج السينمائي، وأن أول أعماله سيكون إنتاج فيلم عن النجم المصري الكبير عادل امام .



وكتب عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنتاج فيلم عن عادل إمام.. من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله .

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وفقا لـ "لها" بعد التواصل مع المنتج عصام إمام، الذي نفى تماماً نية عائلة الزعيم الموافقة حالياً على إنتاج فيلم عن قصة حياته، مؤكداً أنه لو تم هذا الأمر فسوف يكون في نطاق عائلي حتى يخرج العمل بشكل يليق بالزعيم ولكي يكون تحت إشراف عادل إمام نفسه.



ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "الأجهر"، المقرر عرضه فى رمضان 2023، ويجسد فيه شخصية شاب يتورط في جريمة قتل فترة صباه مما يؤدي إلى دخوله إحدى الإصلاحيات.

