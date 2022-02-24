شقيق علاء ولي الدين يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته - فيديو

الوكيل الإخباري - خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، روى معتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الأخير، بجانب حديثه عن عدم تحلّل جثمانه، وذلك في ذكرى رحيله الـ19.



وقال معتز: "سر عدم تحلّل جسد علاء يرجع لنوع التربة وليس أكثر، وهذا حدث مع العديد من الفنانين من بينهم عبد الحليم حافظ، ونقل علاء من مقبرة لأخرى أثار الجدل وانتشرت حوله الشائعات، ولكننا اضطررنا لنقله حتى يكون في مقابر الأسرة لنتمكن من زيارته".

اضافة اعلان

pic.twitter.com/xzGkz1Q0GD @lameesh شقيق علاء ولي الدين: دخلت عليه في آخر لحظاته لقيته واقع على السرير.. وتمالكت نفسي وسحبته برة عشان نوديه المستشفى، وعرفنا إنه توفى #كلمة_أخيرة February 22, 2022

لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



