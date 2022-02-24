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الخميس، 24-02-2022 01:16 م

شقيق علاء ولي الدين يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، روى معتز ولي الدين شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الأخير، بجانب حديثه عن عدم تحلّل جثمانه، وذلك في ذكرى رحيله الـ19.

وقال معتز: "سر عدم تحلّل جسد علاء يرجع لنوع التربة وليس أكثر، وهذا حدث مع العديد من الفنانين من بينهم عبد الحليم حافظ، ونقل علاء من مقبرة لأخرى أثار الجدل وانتشرت حوله الشائعات، ولكننا اضطررنا لنقله حتى يكون في مقابر الأسرة لنتمكن من زيارته".

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