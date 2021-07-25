شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية - صورة

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري وائل عبد العزيزشقيق الممثلة ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحيّة، وتوقع خروجها من المستشفى قريباً.

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وكتب عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي: "أنا عايز اشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجه وعايز اشكر كل نجوم وكبار رجال الدوله في مصر والوطن العربي الي اتصلت أو جت ، حقيقي حب كبير لبنتي واختي". وتابع: "ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب".



كما شارك الجمهور صورة مرسومة لياسمين و أرفقها بتعليق: "ربنا يتمم شفاكي علي خير، رسمه بريشه فنان / احمد فتحي عبد النبي".





المصدر - الفن