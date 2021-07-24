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السبت، 24-07-2021 12:22 ص

شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

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الوكيل الإخباري - كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تطورات حالتها الصحية مشيرا إلى تماثلها للشفاء التام مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر وستخرج من المستشفى في القريب العاجل.


وقدم وائل عبدالعزيز على حسابه على فيسبوك الشكر لكل الدعم الذي تلقته شقيقته من جمهورها في مصر والوطن العربي.

وكتب شقيق الفنانة ياسمين: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي".
وأضاف: "ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب".

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وكان الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، قد خرج إلى جمهورها ليطمئنهم عليها، بالقول: "ياسمين داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل"، ونفى أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم ترويج شائعات وخرافات حول مرض ياسمين.


كما كتب زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي على حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية."

 




 

 


 

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