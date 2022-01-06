شقيق ياسمين عبد العزيز يثير أزمة جديدة وشقيقه الأكبر يرد

الوكيل الإخباري - أثار تصريح صحافي للفنان وائل عبد العزيز الكثير من الجدل بين عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما قال شقيقها في تصريحه: "بيعدّي عليا أيام بنام فيها من غير عشاء، وأيام تانية بنام فيها مابكلش غير فول وطعمية، لكن عمري ما طلبت جنيه من أختي ياسمين عبد العزيز، ولما بامر بأزمة مالية باكلم أصحابي مش أهلي".



حيث علّق شريف عبد العزيز الشقيق الأكبر لوائل وياسمين على تصريحات شقيقه قائلاً: "نفسي والله العظيم أردّ عليك بس للأسف مجرد الرد عليك خطأ في حقنا، وحق نفسك قبل الغلط في كلامك... بجد ربنا يهديك".

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